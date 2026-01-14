Сподели close
На първо четене народните представители приеха законопроекта за НСО- с приетите промени парламентът отнема охраната на редовите народни представители, предаде репортер на ФОКУС. 

Това стана с 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". Народният представител Божидар Божанов поиска закона да бъде гласуван на второ четене, което предизвика спор в залата и доведе до 30 минутна почивка. 

Предложението е на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и предвижда премахване на законовата възможност Националната служба за охрана да осигурява защита на депутати без ръководни функции, както и на "други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката“, дори и при наличие на заплаха за тяхната сигурност.

"Целта на този законопроект е напълно ясна – да покаже, че народните представители не сме специални и че НСО няма основание да ни охранява само защото сме депутати или защото някой се определя като изключително важен за националната сигурност. Службата трябва да осигурява охрана на председателя, министър-председателя, президента и останалите длъжности, изрично посочени в закона, но няма логика всички 240 народни представители да се ползват с такава привилегия. Няма основание и фигури като Пеевски да се придвижват с охрана, която вероятно е по-голяма от тази на председателя, президента и премиера, взети заедно", заяви Божидар Божанов.

