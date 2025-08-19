ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НЗОК предупреди за нова измама
От пресцентъра на Здравната каса информират, че сигналите от граждани за получаване на фалшивите имейли стават все повече.
"Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство", предупреждават от институцията.
НЗОК напомня, че не изпраща по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация.
"Такива писма са Spam-съобщения, понякога с прикачен зловреден софтуер", предупреждават от НЗОК.
Здравната каса призовава гражданите да подадат сигнал към нея, в случай че получат подобни съмнителни писма.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:55 / 18.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
21:55 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
21:55 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към граждан...
20:30 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
19:24 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
19:24 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета