Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще плати цялата отчетена и фактурирана от стоматолозите дентална дейност за декември 2025 г.След анализ на исканите плащания за този период от зъболекарите до НЗОК, беше установено, че общата сума за месеца надвишава обичайно отчитаната от съсловието дентална дейност. Данните бяха обсъдени на среща между ръководствата на обществения фонд и на Българския зъболекарски съюз (БЗС).След прилагане на законовите правомощия на НЗОК за контрол върху разходването на публичните средства фактурираните суми ще бъдат преведени към договорните партньори.