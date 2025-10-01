ЗАРЕЖДАНЕ...
|НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболявания
НЗОК вече заплаща със средства от бюджета си лекарствени продукти по лекарско предписание за домашно лечение на остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на лица до 7-годишна възраст.
В списъка се включат заболявания като диария и гастроентерит, салмонелозни инфекции, еризипелоид аскаридоза, остър ларинготрахеит и други. От списъка ще бъдат заличени коклюшът, вроденият сифилис, конюнктивитът и др.
