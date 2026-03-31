На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствителността
Аврамий е бил мюсюлманин, който се покръства в православието. След като се връща в родния си край, проповядва Христовата вяра, заради което е убит от свои сънародници. Светите му мощи се пазят в град Владимир, Русия, където е погребан с почести.
Имен ден празнуват всички, носещи името Аврам или Авраам.
Аврам от еврейски означава баща на мнозина. Енергията, която името носи, е на твърдоглавост и чувствителност.
