На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и прекрачва прага на болницата
Тя е инфекционист, когото колегите и пациентите наричат "живото чудо". Вече близо шест десетилетия тя лекува с отдаденост, а енергията ѝ не отстъпва на младите колеги.
Десетилетия в служба на болните
През 1967 година д-р Богоева за първи път престъпва прага на болницата и до днес може да я видите на работното ѝ място.
"Повече от половината от живота е минал тук - с мисълта да си нужен, да помагаш на болните", казва тя.
Изпитания, трудности и хиляди пациенти са част от ежедневието на отделението. В тези моменти екипът разчита на доктора.
"Обстановката е ненапрегната. Удоволствие е да се работи с д-р Богоева", коментира медицинската сестра Ваня Шарлашка.
Омъжена за офицер, майка на син, баба на двама внуци и прабаба на трима правнуци, д-р Богоева работи повече за професията, отколкото за парите.
"Когато се пенсионирах, пенсията ми беше 99 лева. А сега е 1500 при 2000 лв. заплата", сподели тя пред Bulgaria On Air.
Докторът вече е напът да се откаже от професията. Едно нещо обаче все още я спира.
"Това е ситуацията и тя е всеобща – липсата на кадри е жестока", посочи д-р Богоева.
Тя сподели и своята рецепта за дълголетие: "Обичам да пия вино. Хапването... много обичам сладко. Не налитам много на месо и подбирам".
