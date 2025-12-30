Потребителската кошница през декември е на ниво от около 101 лева. По думите на председателя на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов към края на годината пазарът остава спокоен, а движението на цените на храните се вписва в обичайните сезонни колебания. Според него липсват както външни, така и вътрешни фактори, които да оказват натиск върху цените на стоките на едро.В същото време, само дни преди преминаването към еврото, вниманието на потребителите е насочено към това как ще изглеждат цените в началото на 2026 година. На този фон екипът на bTV Бизнес Новините направи изчисления за стойността на продуктите от т.нар. малка потребителска кошница, като използва данни от портала за мониторинг на Комисията за защита на потребителите "Колко струва“.Проверката обхваща основни храни от ежедневната трапеза – хляб "Добруджа“,В изчисленията са включени още месо и яйца – охладено пилешко филе и яйца размер М, както и плодове и зеленчуци като домати, картофи, банани и ябълки.Според справкатаостава на цена от 1,49 лева, което съответства на 0,76 евро, брашното тип 500 също струва 1,49 лева или 0,76 евро, а литър олио – 3,29 лева, или 1,68 евро. Килограм бисерен ориз се продава за 2,90 лева, съответно 1,48 евро, а бобът – за 3,99 лева или 2,04 евро. Захарта е на цена от 1,49 лева, което в евро е 0,76.литър прясно мляко струва 2,09 лева, съответно 1,07 евро, кофичка кисело мляко между 370 и 500 грама – 0,89 лева или 0,46 евро, маслото от 250 грама – 2,29 лева или 1,17 евро. Килограм краве сирене се предлага за 9,49 лева, съответно 4,85 евро, а кашкавалът – за 12,99 лева или 6,64 евро.също остават без промяна. Килограм охладено пилешко филе се продава за 10,99 лева, което е 5,62 евро, а пакет яйца размер М – за 3,29 лева или 1,68 евро. При плодовете и зеленчуците килограм домати струва 2,79 лева, съответно 1,43 евро, картофите – 0,69 лева или 0,35 евро, бананите – 1,99 лева или 1,02 евро, а ябълките – 2,49 лева за килограм, което е 1,27 евро.