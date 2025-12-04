В седмицата на Никулден магазините разширяват асортимента, а разликите в цените на различните видове риба остават важен ориентир за домакинствата.Шаранът, смятан в легендите за жертвена риба и задължителна за Никулденската трапеза, традиционно трябва да е прясно уловен и с люспи. В големите софийски магазини цената на изчистения цял шаран е между 10 и 15 лв. за килограм – ниво, което практически се запазва спрямо 2024 г., когато по пазарите килограмът се е продавал между 8 и 14 лв. Това показа проверка на businessnovinite.bg.Освен шаранът, в столицата най-търсени са и други видове риба. Прясната сьомга котлет струва между 35 и 43 лв. за килограм, като един котлет от около 250 грама излиза 8–10 лв. Паламудът тази година се предлага за 15 лв. за килограм, а ципурата – на цени между 18 и 23 лв. за килограм. Сьомговата пъстърва също бележи активно търсене, като цената й варира от 15 до 20 лв. за килограм.Магазините и заведенията допълват избора с готови ястия – пържен шаран, който струва около 20 лева за половин килограм, както и пълнен шаран по поръчка, където цените варират от 19,90 до 60 лв./кг според рецептата и размера.В Силистра цената на шарана в местните рибни магазини се движи между 11 и 12 лв. за килограм, което е с 1–2 лв. повече спрямо миналата година. Клиентите там активно купуват и сом, който струва около 18 лв. за килограм, както и бяла риба за малко над 20 лв. за килограм.също се отчита поскъпване. Докато през 2024 г. живият шаран е струвал 8,50 лв./кг, тази година цената вече е 10 лв./кг. На пазара се предлагат още лаврак за 23 лв./кг, морски кефал за 12 лв./кг, акула за 15 лв./кг, паламуд за 17 лв./кг, както и пушен паламуд за 19–20 лв./кг. В големите вериги изчистеният пресен шаран се продава за 8,99 лв./кг, а асортиментът включва още пъстърва за 10,99 лв./кг, лаврак за 17,99 лв./кг, пушен шаран, скумрия и различни рибни филета. Част от магазините публикуват и рецепти за пълнен шаран в онлайн платформите си., шаранът остава най-търсената риба и масово се продава за 10 лв. за килограм. Други предпочитани видове са толстолобът, който се търгува за 6 лв./кг, и белият амур за 10 лв./кг. В големите хипермаркети шаранът в опаковка също се предлага за 8,99 лв./кг.шаранът продължава да е първи избор за Никулден. Живият шаран там струва между 11 и 12,50 лв. за килограм – с около лев повече от миналата година. Услугите за почистване и филетиране се таксуват отделно."За повечето хора шаранът остава първи избор за празника“, казва Марин Димитров, собственик на два рибни магазина в града. Той уточнява, че цената на дивия и развъдния шаран е еднаква, а най-търсени са екземплярите от 2 до 3 килограма, подходящи за пълнене. В последните дни преди 6 декември поръчките рязко се увеличават.