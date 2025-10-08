Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
Автор: Георги Кирилов 14:22Коментари (0)157
© Булфото
Предложение продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет беше одобрено на първо гласуване в рамките на съвместно заседание на две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата.

Промените са предлагат чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Иван Ибришимов от "БСП-Обединена левица" и Павела Митова от "Има такъв народ". 

Комисията по енергетика прие предложенията с 13 гласа "за", без нито един глас "против" и един "въздържал се". Комисията по икономическа политика и иновации гласува с 11 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 "въздържал се".

Това, което гласуваме в момента, е да се отнеме контролът по прилагането и одобрението на потенциална сделка, когато става дума за активите на "Лукойл-Нефтохим“. Изземва се механизмът, който в момента е по закон, със съгласуването на няколко процедури – всичко се прехвърля към ДАНС“.

Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов след комисията по енергетика и комисията по икономически политики и иновации, която той определи като "скандално заседание, свикано в последния момент".

 "В момента има четиристепенен контрол, тоест, ако имаме инвеститор, той минава през четири етапа на одобрение, включително и от Европейската комисия. А сега те искат да махнат този контрол, който е и по европейски регламент, и да направят нов. И ако ДАНС не каже, че този инвеститор е добър, няма да започне процедурата с който и да е инвеститор, обясни подробно Богданов.

Според Богданов проблемът е, че по този начин се заобикаля европейският регламент.

"Вече всеки един инвеститор ще трябва да отиде на килимчето при Пеевски, през ДАНС и ако те му разрешат евентуално, тогава ще започне целият процес“, каза още той.

"В момента, ако има намерение, то отива в Агенцията по инвестиции, разглеждат се документите, след което отиват в междуведомствения съвет и при одобрение, тази информация се споделя с Брюксел. В момента това се избягва като процес и за нас е скандален начинът, по който го правят – опитват се да избегнат целия формален процес по европейски регламент и да се мине само с едно одобрение от ДАНС“, поясни депутатът.

По-рано за този проблем алармира и председателят на ,,Продължаваме Промяна'' Асен Василев



Още по темата: общо новини по темата: 12
08.10.2025 »
19.07.2025 »
03.06.2025 »
03.06.2025 »
02.06.2025 »
02.06.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Ще бъде ли въведен предметът "Добродетели и религия"? 
12:56 / 08.10.2025
Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, ...
12:41 / 08.10.2025
България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, ко...
12:41 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:32 / 08.10.2025
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции,...
11:41 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
България в еврозоната
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: