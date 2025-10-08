На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности

© Булфото Предложение продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет беше одобрено на първо гласуване в рамките на съвместно заседание на две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата.



Промените са предлагат чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Иван Ибришимов от "БСП-Обединена левица" и Павела Митова от "Има такъв народ".



Комисията по енергетика прие предложенията с 13 гласа "за", без нито един глас "против" и един "въздържал се". Комисията по икономическа политика и иновации гласува с 11 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 "въздържал се".



Това, което гласуваме в момента, е да се отнеме контролът по прилагането и одобрението на потенциална сделка, когато става дума за активите на "Лукойл-Нефтохим“. Изземва се механизмът, който в момента е по закон, със съгласуването на няколко процедури – всичко се прехвърля към ДАНС“.



Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов след комисията по енергетика и комисията по икономически политики и иновации, която той определи като "скандално заседание, свикано в последния момент".



"В момента има четиристепенен контрол, тоест, ако имаме инвеститор, той минава през четири етапа на одобрение, включително и от Европейската комисия. А сега те искат да махнат този контрол, който е и по европейски регламент, и да направят нов. И ако ДАНС не каже, че този инвеститор е добър, няма да започне процедурата с който и да е инвеститор, обясни подробно Богданов.



Според Богданов проблемът е, че по този начин се заобикаля европейският регламент.



"Вече всеки един инвеститор ще трябва да отиде на килимчето при Пеевски, през ДАНС и ако те му разрешат евентуално, тогава ще започне целият процес“, каза още той.



"В момента, ако има намерение, то отива в Агенцията по инвестиции, разглеждат се документите, след което отиват в междуведомствения съвет и при одобрение, тази информация се споделя с Брюксел. В момента това се избягва като процес и за нас е скандален начинът, по който го правят – опитват се да избегнат целия формален процес по европейски регламент и да се мине само с едно одобрение от ДАНС“, поясни депутатът.



По-рано за този проблем алармира и председателят на ,,Продължаваме Промяна'' Асен Василев.