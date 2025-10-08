ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
Промените са предлагат чрез Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Иван Ибришимов от "БСП-Обединена левица" и Павела Митова от "Има такъв народ".
Комисията по енергетика прие предложенията с 13 гласа "за", без нито един глас "против" и един "въздържал се". Комисията по икономическа политика и иновации гласува с 11 гласа "за", 3 гласа "против" и 1 "въздържал се".
Това, което гласуваме в момента, е да се отнеме контролът по прилагането и одобрението на потенциална сделка, когато става дума за активите на "Лукойл-Нефтохим“. Изземва се механизмът, който в момента е по закон, със съгласуването на няколко процедури – всичко се прехвърля към ДАНС“.
Това заяви депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов след комисията по енергетика и комисията по икономически политики и иновации, която той определи като "скандално заседание, свикано в последния момент".
"В момента има четиристепенен контрол, тоест, ако имаме инвеститор, той минава през четири етапа на одобрение, включително и от Европейската комисия. А сега те искат да махнат този контрол, който е и по европейски регламент, и да направят нов. И ако ДАНС не каже, че този инвеститор е добър, няма да започне процедурата с който и да е инвеститор, обясни подробно Богданов.
Според Богданов проблемът е, че по този начин се заобикаля европейският регламент.
"Вече всеки един инвеститор ще трябва да отиде на килимчето при Пеевски, през ДАНС и ако те му разрешат евентуално, тогава ще започне целият процес“, каза още той.
"В момента, ако има намерение, то отива в Агенцията по инвестиции, разглеждат се документите, след което отиват в междуведомствения съвет и при одобрение, тази информация се споделя с Брюксел. В момента това се избягва като процес и за нас е скандален начинът, по който го правят – опитват се да избегнат целия формален процес по европейски регламент и да се мине само с едно одобрение от ДАНС“, поясни депутатът.
По-рано за този проблем алармира и председателят на ,,Продължаваме Промяна'' Асен Василев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Ще бъде ли въведен предметът "Добродетели и религия"?
12:56 / 08.10.2025
Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, ...
12:41 / 08.10.2025
България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, ко...
12:41 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:32 / 08.10.2025
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции,...
11:41 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета