На косъм от трагедия: Мъж спаси дете преди да падне от прозорец
Автор: Екип Burgas24.bg 15:35
©
Днес камерите заснеха момент, който можеше да завърши трагично. Това написаха във фейсбук от "Лекарска практика д-р Талеви" и качиха видео, което показва миг на геройство, когато мъж в последния момент успява да спаси дете от падане от прозорец в Стамболийски.

Ето какво споделя още те:

Изказваме искрено възхищение към този баща за човечността и бързата реакция.

Често камерите обаче показват друго - кадри, в които се късат цветя, хвърлят се боклуци или дори се оставят секрети в саксиите след зъболекар.

Днес избираме да покажем доброто, защото то заслужава да бъде видяно.

Нека тази случка бъде и напомняне за всички родители - децата ни имат нужда от постоянен поглед и грижа.

Този мъж успя да спаси детето, защото наблюдаваше внимателно. Една секунда невнимание може да промени всичко.









преди 39 мин.
А простата циганка какво прави през това време ?
