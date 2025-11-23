Сняг заваля и на прохода "Петрохан", научиот публикации в социалната мрежа. Там е започнало да вали сняг, а в комбинация се е пуснала и гъста мъгла.Прогнозите на метеоролозите от сутрешните часове на деня, че от привечер дъждът на места ще преминава в сняг, се оправдаха. Добрата новина е, че валежите бързо ще спрат и утре слънцето отново ще се усмихне.По-рано днес сняг заваля и на Витоша.