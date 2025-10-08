ЗАРЕЖДАНЕ...
|На прага на зимата: Започна търсенето на дърва за огрев, има ли повишаване на цената?
"В момента има леко завишение на цените на дървата на огрев поради влошаване на времето и все по-трудното влизане в гората и докарване на дървата в складовете. Това затруднява доставката и е нормално да се повиши цената", каза пред БНТ инженер Калин Зашев - директор на ДГС - Благоевград.
150 лева е в момента на кубик нарязани и нацепени дърва. Фирмите сами определят цените на продажбите и там също се наблюдава повишаване на цената.
"В сравнение с миналата година търсенето на дървесина е спаднало с 25-30%. Може би това се дължи на програмите на общините за отопление на алтернативни методи за отопление. Със застудяване на времето леко се повиши интересът към дървата".
Секторът изпитва затруднения, заяви Зашев. Трудно се намира и работна ръка.
