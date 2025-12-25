Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса. В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС. Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1 и 4 градуса. Към 14 часа ще бъдат от минус 4 градуса в северозападните райони до 5–7 градуса в югоизточните. За София - от нула до 2 градуса. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.На проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена, съобщиха пред БТА от областното пътно управление в Стара Загора.На прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса. И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.По-тежка е обстановката в района на Арчар, Видинско, съобщават от Meteo Balkans. Там има натрупан сняг и километрични задръствания от автомобили.Пътните настилки на двете магистрали "Тракия" и "Марица" в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта. Няма въведени допълнителни ограничения за движение.23 снегопочистващи машини продължават да почистват от снеговалежа и да обработват пътните настилки в Русенско, съобщи зам.-областният управител Георги Георгиев, цитиран от БГНЕС. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са проходими при зимни условия. В село Брестовица, община Борово, има данни за прекъсване на електрозахранването от 04.30 часа тази сутрин.В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия. На прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия.Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия – силен порив на вятъра и мокър сняг, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция". Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен.Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили. През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия.