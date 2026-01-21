На първо четене: НС закрива антикорупционната комисия
© ФОКУС
Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.
Народните представители отхвърлиха предложенията на "ДПС-Ново Начало" и "Продължаваме Промяната-Демократична България" за закриване на КПК.
Какво предвиждат другите два отхвърлени законопроекта?
Законопроектът на “ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата. Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции
Още по темата
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
Още от категорията
/
Запрянов: Одобрен е проект за инвестиционен разход за придобиване от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс
13:10
Росен Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо въздействие върху функционирането на Шенген
11:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.