ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|На първо четене: Парламентът въведе нов Добродетели и религии
С промените се въвежда нов учебен предмет "Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация "ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години.
Предложението бе одобрено с 169 гласа " за “, 3 " срещу “ и 28 " въздържали се “.
В пленарната зала бяха регистрирани общо 200 народни представители.
Гласуването по партии бе разпределено по следния начин:
Герб-СДС – 64 " за “
ПП–ДБ – 0 " за “, 3 " срещу “, 21 " въздържали се
“Възраждане" – 32 " за “
"ДПС–Ново начало"– 22 " за “
БСП–Обединена левица – 15 " за “
"Има подобен народ" (ИТН) – 17 " за “
"Алианс за права и свободи"(АПС) – 9 " за “
МЕЧ – 6 " за “
Величие – 7 "въздържали се“
Нечленуващи в парламентарна група – 4 "за“
Трите законопроекта – на Министерския съвет, на " Продължаваме промяната “ и на " Демократична България “ – бяха обединени преди гласуването.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, к...
16:27 / 08.10.2025
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност,...
16:09 / 08.10.2025
Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от ...
15:44 / 08.10.2025
Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
15:54 / 08.10.2025
АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!
15:45 / 08.10.2025
Две жилища пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души...
16:13 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета