Днес се навършват шест години от смъртта на журналиста Милен Цветков. Той бе убит, докато чакаше да светне зелен светофар на столично кръстовище.

Цветков бе пометен от дрогиран шофьор навръх Великден. Обвиняемият за убийството – Кристиан Николов, под влияние на наркотици и с превишена скорост в градски условия, блъсна автомобила на Цветков на червен светофар в района на мол "Парадайз център“.

Повече можете да прочетете в нашата тема.