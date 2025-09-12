ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
Това създава проблем за тълкуването на нарушението впоследствие. Причината е, че глобите за превишена скорост във и извън населено място са различни, а в много случаи за едно и също нарушение за едното се отнема книжка, докато за другото не.
АПИ обаче няма технически средства да узнае къде точно е превишавал скоростта нарушителят – във или извън населеното място. Такива са участъците Български извор – Сопот, който обхваща първото село, както и Слатино – Кочериново, който съдържа село Мурсалево.
"За контрол на средната скорост се взима най-високата въведена допустима скорост в отсечката“, заявиха за "Телеграф“ от пътната агенция.
"В този смисъл допълнително въведени ограничения на допустимата скорост на движение в съответните участъци не се вземат предвид“, добавиха още от агенцията. На практика това означава, че ако нарушител се движи над ограничението в населеното място, 50 км/ч, това няма да се хване от камерите, които ще реагират само ако има превишение извън населено място – 90 км/ч.
"Така реално в този участък санкции ще се налагат в изключително редки случаи, а той ще има основно превантивна функция – да респектира водачите, когато го видят в уейз или други приложения“, коментира за "Телеграф“ пътният инженер и одитор по пътна безопасност Мильо Денев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Оставиха Благомир Коцев в ареста!
16:47 / 12.09.2025
"Възраждане" на 5 подписа от вот на недоверие №6, чака хората на ...
16:37 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:07 / 12.09.2025
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Ра...
15:16 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени
15:15 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
15:15 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета