На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
Автор: Екип Burgas24.bg 22:01Коментари (0)64
©
Тол камерите ще са на практика безсилни срещу джигити край населени места или в участъци с вариращи ограничения на скоростта. Това става ясно от позиция на пътната агенция във връзка с материала на "Телеграф“, посветен на отсечките за средна скорост, които обхващат едновременно и извънградско шосе, и населено място. 

Това създава проблем за тълкуването на нарушението впоследствие. Причината е, че глобите за превишена скорост във и извън населено място са различни, а в много случаи за едно и също нарушение за едното се отнема книжка, докато за другото не.

АПИ обаче няма технически средства да узнае къде точно е превишавал скоростта нарушителят – във или извън населеното място. Такива са участъците Български извор – Сопот, който обхваща първото село, както и Слатино – Кочериново, който съдържа село Мурсалево.

"За контрол на средната скорост се взима най-високата въведена допустима скорост в отсечката“, заявиха за "Телеграф“ от пътната агенция.

"В този смисъл допълнително въведени ограничения  на допустимата скорост на движение в съответните участъци не се вземат предвид“, добавиха още от агенцията. На практика това означава, че ако нарушител се движи над ограничението в населеното място, 50 км/ч, това няма да се хване от камерите, които ще реагират само ако има превишение извън населено място – 90 км/ч.

"Така реално в този участък санкции ще се налагат в изключително редки случаи, а той ще има основно превантивна функция – да респектира водачите, когато го видят в уейз или други приложения“, коментира за "Телеграф“ пътният инженер и одитор по пътна безопасност Мильо Денев.



