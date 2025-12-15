На вниманието на шофьорите! Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни винетки
От 22:00 ч. на 17 декември до 02:00 ч. на 18 декември (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".
В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване да купят предварително необходимата им електронна винетка или маршрутна карта.
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.
