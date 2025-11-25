Сподели close
Не по-малко от петдесет хиляди жени и момичета са били убити от свои роднини през 2024 г., с други думи, на всеки десет минути умира по една жена, разкриват данните, публикувани днес от ООН, в който се критикува липсата на "истински напредък“ в борбата срещу убийствата над жени, предава Proto Thema.

През изминалата година 83 000 жени и момичета са станали жертви на умишлени убийства в световен мащаб.

От тях 60% са били убити от партньора си или член на семейството си, сочи доклад, изготвен от службите на ООН за жените и Службата на ООН за контрол над наркотиците и превенция на престъпността, който бе публикуван по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Около 50 000 жени и момичета са били убити от партньора си или от близък роднина (баща, чичо, брат, дори майка). С други думи, всеки ден са умират 137 жени, или една на всеки десет минути.

Тази оценка, базирана на анализ на статистически данни от 117 държави, е по-ниска от тази за 2023 г. (51 100), но "промяната не показва истинско намаление“, според доклада, който обяснява разликата просто с факта, че различните страни водят статистика по различен начин.

Напротив, двете служби на ООН твърдят, че цифрите "остават непроменени, въпреки ангажиментите, поети от години в световен мащаб“.

Въпреки че жените са представлявали едва 20% от жертвите на убийства в световен мащаб през 2024 г., 60% от тях са били убити в частни домове, докато едва 11% от убийствата на мъже са били извършени при подобни обстоятелства.

Въпреки че нито една част от света не е защитена от този проблем, най-голям брой жертви на убийства на жени от техни близки отново е регистриран в Африка (около 22 000).

"Убийството на жени не се извършва от нищото. То е част от цикъл на насилие, който може да започне с принудителен контрол, заплахи или тормоз, включително в дигиталния свят“, коментира Сара Хендрикс, директор на отдела по политика на службата на ООН "Жени“, в прессъобщението, придружаващо доклада.

В текста се посочва, че развитието на някои технологии не само е засилило насилието срещу жените, но и е създало нови форми на насилие, като публикуването на изображения и данни без тяхното съгласие и разпространението на видеоклипове, известни като "deepfakes“, създадени с инструменти за изкуствен интелект.

Насилието в интернет "не се ограничава до киберпространството. Може да има ескалация извън цифровия свят и, в най-лошите случаи, смъртоносни наранявания, дори убийства на жени.

За да се предотвратят тези убийства, е необходимо да се приемат закони, които да признават различните форми на насилие, на което са подложени жените и момичетата, в интернет и извън него, и които да задължават извършителите да отговарят за действията си, преди да станат убийци“, настоява Сара Хендрикс.