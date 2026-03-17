На второ четене: Бюджетната комисия прие удължителния закон за бюджета
© Burgas24.bg
Удължителният закон предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, които произтичат от вече приети решения на Народното събрание и Министерския съвет за увеличения на заплати и социални плащания, могат да бъдат покривани чрез налични средства от предходната година.
Изключение се прави за средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. С приемането на закона ще се осигури възможност страната да функционира нормално за период от три месеца след 31 март.
Депутатите не подкрепиха предложението на финансовия министър Георги Клисурски и ПП-ДБ за по-гъвкаво финансиране на общините. Вместо това комисията прие по-консервативен подход, според който общините ще могат да извършват разходи в рамките на тези за същия период на 2025 г., без да се въвеждат нови механизми за финансиране.
Бяха одобрени и няколко сходни предложения на различни партии, съобразени с исканията на Националното сдружение на общините. В същото време предложението общините да получават средства за капиталови разходи в размер на една дванайста от бюджета, въз основа на подадени заявки, не беше прието.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.