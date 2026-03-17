Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължителния закон за бюджета. Това стана по време на второто четене в комисията на законопроектът, внесен от служебното правителство на 26 февруари, който предвижда изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на редовния Закон за държавния бюджет, както и на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Удължителният закон предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, които произтичат от вече приети решения на Народното събрание и Министерския съвет за увеличения на заплати и социални плащания, могат да бъдат покривани чрез налични средства от предходната година.

Изключение се прави за средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. С приемането на закона ще се осигури възможност страната да функционира нормално за период от три месеца след 31 март.

Депутатите не подкрепиха предложението на финансовия министър Георги Клисурски и ПП-ДБ за по-гъвкаво финансиране на общините. Вместо това комисията прие по-консервативен подход, според който общините ще могат да извършват разходи в рамките на тези за същия период на 2025 г., без да се въвеждат нови механизми за финансиране.

Бяха одобрени и няколко сходни предложения на различни партии, съобразени с исканията на Националното сдружение на общините. В същото време предложението общините да получават средства за капиталови разходи в размер на една дванайста от бюджета, въз основа на подадени заявки, не беше прието.