Народните представители приеха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) на второ четене в Комисията за бюджет и финанси в парламента, предаде репортер наЗа утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия.По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта.-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро.Очаквайте подробности!