На второ четене в комисия: Депутатите приеха бюджета за общественото осигуряване
За утре е предвидено гласуването на план-сметката на страната в комисия.
По-рано депутатите отхвърлиха предложените промени от "Продължаваме Промяната- Демократична България" отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта.
Какво се променя с този бюджет?
-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари
-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро.
