Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазини

© Фокус От 20 до 70 процента поскъпват някои основни хранителни стоки от борсата до магазинната мрежа. Ние питаме дали това е справедлива пазарна надценка. Така ще си отговорим и на въпроса може ли да се овладеят цените.



Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето днес, 19 септември, на данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница през август.



От средата на тази година конфедерацията следи цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.



През юли данните показаха две отклонения – големи надценки на продуктите от борсата до щанда в магазина и по-ниски цени в малките търговски обекти, отколкото в големите вериги.



И през август като цяло в малките търговски обекти продължава да се наблюдава поддържане на по-ниски цени спрямо веригите. Средно тази разлика е в диапазона 2 – 12 процента.



"10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазини. Това е пореден месец без обяснение защо е така“, коментира Димитров. Той посочи, че няколко стоки трайно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирши, яйца, домати. Кренвиршите например са с около 1,60 лева по-скъпи в търговските вериги, отколкото в малките магазини. Оризът пък е сред стоките, които са по-евтини в големите магизини. В същото време обаче надценката при него, докато стигне до магазините, е 60 процента. На едро килограм ориз е 3,32 лв., а на дребно – 5,25 лв.



Най-сериозна разлика между цените на едро и дребно има при краставиците. Борсовата им цена е 2,15 лв./кг, а на дребно струват средно 3,65 лв. От всички наблюдавани стоки краставиците са поскъпнали най-много през август на месечна база – с 10 процента. Сравнението на цените, обявявани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и средните на дребно показва, че над 50 процента е надценката освен на краставици и ориз и на прясно мляко, сирене, яйца, домати, картофи, ябълки и боб.



Като цяло за месец увеличение има на цените на 10 от наблюдваните 21 стоки, четири задържат стойността, при останалите има леко движение надолу. Като цяло стойността на тази кошница се е повишила с 0,3%. По-съществена ценова динамика има при цените на плодове, продиктувано от сезонността на стоката.



Анализът за миналия месец показва още нехомогенност в ценообразуването по региони, обясни главният икономист и директор на ИССИО Любослав Костов. Брашното е най-скъпо във Варна, Русе и Монтана с около 4-5% от средната цена. Този продукт е най-евтин в Пазарджик, Смолян и Разград. Свинският бут (килограм, без кост) е най-скъп във Видин, Велико Търново и София. Цените на картофите са най-високи в Добрич, Перник и Бургас. Кренвиршите са най-скъпи във Видин, Смолян и София.