Над 1 милион опаковки за цигари задържаха митнически служители от ТД Митница София при проверка, извършена на Митнически пункт Калотина. Недекларираната стока е открита в камион с българска регистрация, пътуващ за Франция, съобщиха от Агенция "Митници".На 21.02.2026г. на МП Калотина митническите служители проверяват товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ за Франция. В товарното помещение са открити седем палета с общо 1 108 800 бр. картонени опаковки за цигари с надпис на две търговски марки. Водачът – български гражданин, е предоставил документи, в които тези стоки не са били описани. Контрабандният товар е иззет от митническите служители, а на шофьора на камиона е съставен акт за административно нарушение.