Точно 10,49% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 ч., показват данните на Районната избирателна комисия в града, цитирани от Burgas24.bg.

До споменатия час правото си на глас са упражнили 37 984 души от общо 362 044, които могат да го направят.

Единствено в Приморско избирателната активност надхвърля 20% с 20,62%. На второ място в областта е Царево с 18,45%, а на трето е Несебър с 14,39%.

Най-ниска е избирателната активност в Айтос, където са гласували едва 8,85% от имащите право на глас. Тоест 2464 човека от общо 27 851. Следват Бургас с 9,05% и Руен с 9,37%.