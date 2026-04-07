Общо 106 моста в България са в критично състояние, обявиха от Европейския център за транспортни политики, чиято информация е получена от АПИ след запитване по ЗДОИ.

По обобщенните данни за миналата година 106 съоръжения са в много влошено положение, а други 410 - в лошо.

"От списъка част са мостове и надлези в цялата страна, включително ключови трасета, преминаващи над реки, жп линии и основни пътища. Сред тях има съоръжения по първокласни пътища и автомагистрали, което поставя под въпрос не само регионалната, но и националната транспортна сигурност, подчертават от ЕЦТП.

Според критериите на АПИ "критично състояние“ означава най-ниската възможна оценка – реална опасност от отказ на конструктивни елементи, което може да доведе до срутване във всеки един момент.

Разчетите, базирани на консултантски доклад на Световната банка, показват, че за ремонт на тези съоръжения са необходими над 430 милиона лева, като допълнителен резервен списък включва още проекти за над 222 милиона лева.