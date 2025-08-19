Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Над 120 000 млади са обект на принудително изпълнение
Автор: Екип Burgas24.bg 21:39Коментари (0)76
©
Все повече млади хора в България се поддават на лесния достъп до бързи кредити, водени от липсата на финансов опит, желанието за моментно удоволствие и влиянието на социалните мрежи. Това коментира частният съдебен изпълнител Станимира Данова по Радио Варна. Необходимо е за финансова грамотност да се говори още в училище, категорична е Данова. 

По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити. 

"Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата", посочи Данова. 

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника. 

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано, обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Големи банки у нас удължат срока за безплатно обръщане на лева в ...
19:36 / 19.08.2025
Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про" 
16:36 / 19.08.2025
Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.
16:24 / 19.08.2025
Имат ли отново китайците интерес към наш завод?
16:07 / 19.08.2025
Много хора купуват селски къщи, за да живеят постоянно там
15:58 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
България в еврозоната
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: