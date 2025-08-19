ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 120 000 млади са обект на принудително изпълнение
По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити.
"Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата", посочи Данова.
Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника.
Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано, обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация.
