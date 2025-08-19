Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Автор: Десислава Томева 10:13Коментари (0)89
©
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво са регистрирани за последната година в акваторията на България в Черно море. Това показва разследване на "Грийнпийс“ – България и SkyTruth, обобщено в нова интерактивна карта. 

Общата площ на засечените разливи е 819.1 кв. км – територия, която е почти два пъти по-голяма от град София и надвишава по размер всички плажове по българското Черноморие взети заедно. 

Най-често петната се дължат на изхвърлени трюмни води, замърсени с нефт, корабно гориво, химикали и тежки метали. Това са водите, които се събират в най-долната част на корабите, където се намира машинното отделение. Когато корабите изхвърлят необработени трюмни отпадъци в морето, нефтът се разлива на повърхността и образува петна. Ето защо от птичи поглед те изглеждат като продължителни линии за разлика от нефтените разливи, които са по-концентрирани. Макар да не са толкова зрелищни, те са също така вредни и замърсяващи – понижават качеството на водата, нарушават основите на хранителната верига в морето и водят до понижена репродуктивност или директна смъртност при някои риби и делфини.

"За съжаление, такива нефтени петна често биват подценявани и не получават внимание колкото големите петролни разливи. Това замърсяване рядко се отчита като официална статистика, а още по-рядко води до санкции. Заговаряме за нефтено замърсяване едва когато видим изхвърлен мазут по българските плажове“, коментира Мартин Томов, координатор на кампания "Живо Черно море“ в "Грийнпийс“ – България. "Липсата на контрол върху изхвърлянето на нефтени отпадъци и трюмни води е поредният пример за пренебрежителност към закрилата на Черно море. Имаме нужда от по-строги мерки за защита, повече защитени зони и резервати, където морските организми да се развиват необезпокоявано“, допълва още той.

През август "Грийнпийс“ – България стартира петиция с искане за забрана на бъдещи проекти за добив на нефт и газ в Черно море. Петицията е в отговор на планираното от Български енергиен холдинг включване в консорциум за търсене на газ. Изграждането на подобна инфраструктура ще бъде поредният удар върху морската екосистема, която вече е подложена на сериозен натиск от дънно тралене, нерегламентиран риболов, еутрофикация, военни действия. Предвидените мегапроекти носят риск от замърсяване и ще нанесат допълнителни щети върху черноморската флора и фауна.

За да се засекат нефтените петна, е използвана системата SkyTruth Cerulean, която използва сателитни данни от Sentinel-1 на Европейската космическа агенция. Картата показва нефтени петна в период от 6 юли 2024 г. до 26 юни 2025 г. На нея са изобразени единствено разливи, които са двойно потвърдени от специалисти на "Грийнпийс“ и Skytruth след проверката със софтуер. Данните представляват едва част от цялостната картина, тъй като сателитните снимки улавят региона само веднъж на няколко дни, а така много от петната остават скрити.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:55 / 18.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
21:55 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
21:55 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към граждан...
20:30 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
19:24 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
19:24 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: