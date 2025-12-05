специализирана операция по пресичане дейността на престъпна група, създадена да извършва престъпления против данъчната и финансовата системи на страната.
Акцията е реализирана на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. Задържани са общо 6 лица, български граждани.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми - над 500 000 лева, инвестиционно злато и други.
Разследването на службите започва през 2024 г.
Наказателното производство е образувано по чл. 321, ал. 3 и ал. 2 от НК. По време на разследването е установено, че организираната група е действала съгласувано и с користна цел от 2019 г. до момента на проведената операция, като е извършвала престъпления по чл. 255 от НК - избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.
Престъпната дейност на групата включва създаване и контролиране на търговски дружества от типа "липсващ търговец“/“буфер", като генерира ресурс за сметка на бюджета от два отрасъла на икономиката - селско стопанство и строителство.
При едната от схемите се осигурява неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни, от която дейност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лева.
При друга схема са реализирани недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в сферата на строителството.
Установената щета към бюджета от незаконната дейност за периода по първоначални данни е в размер на над 26 милиона лева. Работата по случая продължава.
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
© МВР
Още по темата
/
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Престъпна група, облечена с униформи на полицаи и граничари, превозвала мигранти от Бургас до Сърбия
06.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Още от категорията
/
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защо Русинов напусна ПП?
20:30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.