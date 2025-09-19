ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 40 000 "маркови" стоки задържаха наши митничари
Най-голямото количество "маркови“ стоки е открито на 11.09.2025 г., когато на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Белгия.
Камионът е селектиран за щателна митническа проверка, при която сред декларираната стока са открити 20 005 тениски, ризи, панталони, спортни комплекти, 13 061 чифта чорапи, 2780 боксерки и 300 мъжки ризи, всички с обозначения на световноизвестни марки.
Открити са още и 180 чифта обувки, 1615 чанти и портмонета със символи на известни марки. На следващия ден - 12.07.2025 г., при проверка на друг товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за Полша са установени 2834 текстилни артикула, носещи словни и фигуративни изображения на известни марки.
В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
