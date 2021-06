Над 50 сътрудници на ДС искат да стават депутати! И при Слави има!

© 51 46- , 11 .



, , .



, .



2051 ( 2-1974 29 2021 .).



3056 , , 1991 ., , .



2620 - 51 . 15 .



- 11, " 8 " , 5 .



" , " , , ԓ, .



"C A A"



oo oo eo - ae ce - O a -ce-C



ea eo Ee - ae ce - -C, V oe



eo eo oao - ae - C, aee 03-04-04



oo ao aoc - ae - eco aee-C, 07, 03



a Cae eeo - ae ce - C-aa



oo Acao oo - ae - CO-aoea, oeee C



aoca oao c - ae ce - C, aee III



e ace ee - ceee c - o ao aee-C, oe 10



Cao ao oao - ae ce - O a -Caa aoa-C; O a -acoo-C



Cac Aoo ao - ae ce - C a -C



aco ao Eeo - ae ce - a



" C A CA CA EA"



a ace eo - cae a oa aa - O a -o-C



oo Ceoo ee - ae ce - C--



a Aecao e - ae - O a -aa-C; O a -ce-C; C - aee VI



Coo Coo - ae ce - O a -ac-C



co oao - ae; cae a oa aa - C, aee III-II-II; O a -e-C



ao ao Ceao - eae ce - O a -ee o a



ao eo ae - ae - C-II-II-II; aee V Co C



co eao oo - ae - C a -C-I



"ACE AO O, O C"



Aeca eoe o - ae - C, aee 03-05-03



o Ceao o - ae ce - C,



eo Ceao eoe - ae - C, aee III-VII-III, aee III-I-II



Ca e eo - cae a oa aa - O a -aa-C; C-a Caa



co ae Coeo - ae - eco aee-C, 09, 02



EE A AA COO



a ee - ae - C, aee III-V-II; O a -o-C



ee e e - ae - eo aee C ()



aaa aa Aaa - ae - C-C



Cao Ceao aae - ae - O a Co C, oeee E e



Co ee Coo - ee - C-Coc ao



"AACA AOA ACO O"



ao ao e - ae ce - C, aee III



oa co oao - ae ce - C-II oe



oo aeo - ae ce - C



e Aeo co - ae ce - C, O



"AAA"



oc Aaaco aae - ae - O a -o-C-03-04 o a aee VI



E Ceao ao - ae - C, aee III-I-II; C-aoa



ao ee ae - ae - O a -ac-C, -Aoc



E CC



a ao ao - ae - O a --C o a aee VI



Caca ao Aee - ae - C, aee III-III-II, aee III-I-III



"A A AO"



a ace oc - ceee c - C,



oa Ceao ao - ae ce - C a -C



"AAE"



Ae ooo ce - oceoe - C, aee III-C-3



o Eo ao - ae - C, aee IV-IV-V,



"A CE! !"



ae o Aaae - ae - C, aee III-IV-III



a eoe o - ae - C, aee III-II-III, aee III--IV



"a a EEE"



eo co ee - cae a oa aa - C-aee 03-09-03



co oo e - ae ce - C, aee VII



"OE"



oa oao oo - ceee c, ae - C-aee III



coo eo oe - eae c - O a -ee-C



""



eca Aeo ao - ae - C, aee II-VI-I



"EE AEO A OA"



o o Aaae - ae - O a -o-C



AC AOAE C "OA EOAߓ



E eoe oo - ae - C-06-01-04; C-06-01-03