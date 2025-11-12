Над 500 000 българи са диагностицирани с диабет, 134 хил. души все още не знаят, че имат
© iStock
За разлика от други заболявания, които имат ясни проявления и за които пациентите търсят помощ, нито диабетът, нито предиабетът имат симптоми. В повечето случаи хората съвсем случайно разбират, че нивото им на кръвна захар е опасно повишено. Затова специалистите съветват поне веднъж годишно всеки да си изследва нивото на кръвната захар.
Колко критичен момент е предиабетът предиабетът е гранично състояние, в което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните ( между 5,7 и 6,4%), но не толкова високи, че да бъде поставена диагноза Диабет Тип 2. Въпреки че предиабетът е обратимо състояние, 50% от хората, диагностицирани с него има вероятност да развият Диабет Тип 2 през следващите пет до 10 години, ако не вземат правилните мерки.
Хората в състояние на предиабет имат:
- 15% по-висок ръст от развитие на сърдечно-съдово заболяване
- 16% по-висок риск от коронарна артериална болест (по-позната като артериосклероза)
- 14% по-висок риск от инсулт
- Много от тези пациенти имат недиагностицирано бъбречно заболяване
- Повишена опасност от заболяване на очите, тъй като високите нива на кръвната захар увреждат малките кръвоносни съдове в задната част на очите
- Предиабетното състояние е тясно свързано със сексуалната дисфункция при мъжете
Клиниката по ендокринология, болести на обмяната и диететика е една от водещите в страната в лечението не само на диабета, а и на предшестващите или съпътстващите му състояния каквито са предиабетът и метаболитният синдром. Освен клинично лечение на заболяванията, свързани с повишени нива на кръвната захар, лекарите от клиниката изготвят за пациентите и индивидуални диетични режими, съобразени с конкретните им нужди.
