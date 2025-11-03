Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
© iStock
Данните очертават ясни обществени нагласи: значителна част от българите подкрепят увеличаването на публичните средства за здравеопазване, но в същото време не са съгласни с повишаване на здравната вноска, а недоверието в контрола върху разходите остава критично високо.
"46% от българите подкрепят увеличаването на публичните средства за здравеопазване, като най-силно одобрение се отчита сред хората над 60 години, висшистите и жителите на столицата. В същото време 58% от българите не подкрепят повишаването на здравната вноска. Много високо е недоверието към контрола – 84% смятат, че той е недостатъчен“, коментира политологът Димитър Ганев от "Тренд“.
Зам.-председателят на БЛС д-р Иван Маджаров подчерта, че ролята на организацията е да отстоява устойчиви политики, дори когато те не печелят лесна подкрепа.
"Непопулярните мерки също са правилни. Нашата роля като БЛС е – дори когато обществото е скептично – да отстояваме професионални и устойчиви решения. Ако успеем да помогнем на управляващите да приложат смели политики, системата ще спечели. Редно е да стимулираме работещите и да престанем да наказваме активните лекари и лечебни заведения“, категоричен беше д-р Маджаров. Той припомни, че в системата работят близо 8 900 медицински практики и около 106 000 наети специалисти, и отбеляза, че финансирането трябва да бъде обвързано с качество и ефективност, а не с механично раздаване на бюджетни средства.
"Това не е критика към управляващите, а подкрепа – да им дадем професионален инструментариум и експертни решения. Да използваме средствата целево, за да се преструктурира системата и да се мотивират работещите“, допълни той.
Д-р Десислав Тасков – член на Комисията по здравеопазване допълни, че част от медицинските съсловия са изостанали в своето финансиране. Това не е популизъм, наложи се да дадем малко перспектива, за да можем да очакваме резултати“, допълни д-р Тасков.
В панела участваха още доц. Силви Кирилов – министър на здравеопазването, проф. д-р Григор Димитров, д-р Венелина Милева, доц. д-р Георги Тодоров д.м. и д-р Атанас Константинов. Здравният експерт Аркади Шарков беше модератор на панела.
Програмата на конгреса продължава с панели посветени на Здравните комуникации, Продължаващото медицинско обучение и др, съобщиха от БЛС. В закриващия ден на конгреса програмата е посветена на донорството и трансплантациите, модериран от проф. д-р Васил Михайлов, с участието на водещи експерти: Иванка Динева, д-р Сибила Маринова, д-р Валентин Маринчев, проф. д-р Красимир Янев и д-р Ивелина Георгиева.
Още по темата
/
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
23.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 300 хиляди
20.10
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Силви Кирилов: Увеличени са средствата за подпомагане на специализантите, ще дадем възможност на всички в списъка с чакащи
31.07
Здравната комисия прие промени в заплатите на лекарите, гласуват ги след ваканцията на парламента
30.07
Още от категорията
/
Изхвърляме тонове храна и трупаме вещи, ще ни избави ли "минималистичният" начин на живот от прекомерната консумация
12:22
Празник е!
08:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.