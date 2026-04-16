Над 520 000 души от цялата страна са декларирали доходите си пред НАП две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април. Повече от 86% от годишните данъчни декларации са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП), съобщиха от НАП.

Над 280 000 от подалите декларациите си са се възползвали от различни данъчни облекчения, като 185 000 от тях са заявили облекчението за деца и са възстановили данък в размер на почти 15,4 млн. лв. В над 90% от случаите НАП е превела сумите по сметките им в рамките на седмица.

Подадените до момента в териториалната дирекция на НАП Бургас подоходни декларации са 53 990. 84% от тях са изпратени по електронен път – с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 14 000 лица от областите Бургас, Сливен и Ямбол са се възползвали от различни данъчни облекчения.