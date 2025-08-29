ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Над 87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца
Промишленост
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) (виж фиг. 2) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.
Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.
Строителство
През август съставният показател "бизнес климат в строителството“ намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%) (виж фиг. 6), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.
Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, са недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда, следвани от цените на материалите.
Търговия на дребно
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.
През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.
По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.
Услуги
През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.
Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.
По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 662
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
У нас рециклираме едва 5%, срещу над 30 на сто в Нидерландия
15:28 / 29.08.2025
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как...
15:00 / 29.08.2025
Един наш град заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ...
15:01 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:44 / 29.08.2025
Киселова ще бъде в Созопол тази вечер
14:17 / 29.08.2025
Асен Василев каза за Паскал
13:47 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета