Масово машините за гласуване работят нормално. Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване. Това написа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. Към 12:30 часа в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е по-малко от 1%, по-конкретно - 0,5%. На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, Сиела Норма, и изборният процес с машини протича нормално. До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините", написа още Дечев.

Последва и позиция на Министерство на електронното управление:

Нормално работят над 99% от машините за гласуване в страната. Регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1% от всички машини. Няма срив на машинното гласуване, няма данни за системен проблем. България е сред страните с най-висока надеждност на машинното гласуване, показват данните от предходните избори.

Делът на технически неизправности тогава е бил около 2%, което се счита за изключително ниско ниво в международната практика, където диапазон между 2% и 4% е напълно нормален. В този контекст настоящите стойности са значително под обичайните.

В преобладаващата част от случаите става дума за локални технически затруднения, които не водят до прекъсване на изборния процес. Не при всички от тях се налага изтегляне на машината от гласуване.

Екипите на изпълнителя на Централната избирателна комисия, "Сиела Норма“, реагират своевременно на всеки сигнал, като устройствата се възстановяват и връщат в изборен режим в кратки срокове.

Сигнали за проблеми със софтуера на машините няма. Системите функционират в рамките на очакваните технически параметри.

Всички машини са преминали пълния процес на удостоверяване, включително проверка на софтуера, хардуера и сигурността. Работата им в изборния ден потвърждава резултатите от този процес.

Организацията на изборния процес е от компетентността на Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии, а техническата поддръжка се осигурява от изпълнителя, Сиела Норма.