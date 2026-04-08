1291 са подадените сигнали за изборни нарушения до момента, обяви главният секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от ФОКУС.

В сравнение на предходните избори те са били едва 234.

Образуваните досъдебни производства сега са 362, а на вота през 2024 г. - 64.

Задържаните лица са пет пъти повече - 225 срещу 42 на предходните избори.

Той подчерта, че МВР не издава присъди.

"Ние събираме доказателства и ги предаваме на прокуратурата", каза Кандев.