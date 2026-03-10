Надежда Нейнски пред журналисти относно конфликта в Близкия изток.
По думите ѝ службите за сигурност, МВнР и МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнат да правят своевременни анализи.
Нейнски е категорична, че на този етап няма заплаха за България.
"От Катар и Кувейт изведохме сухопътно още 10 души, ситуацията в района е напрегната. Очакваме отварянето на летищата, но сме мобилизирали посолствата да извеждаме хора сухопътно. Операцията върви успешно", допълни тя.
Днес от 16 часа в МВнР ще се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.
Надежда Нейнски: Нивото на ескалация е много високо
© Булфото
Още по темата
/
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
КТ "Подкрепа": Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
09.03
Още от категорията
/
Градусите тръгват нагоре
09.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
''Галъп": "Прогресивна България" печели изборите с близо 30%, само пет партии влизат в 52-рото НС
09.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.