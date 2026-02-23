Надежда Нейнски.
По думите ѝ срещата е била посветена на хибридните атаки и дезинформация.
"България е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море по темата с хибридните атаки, която е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори", допълни Нейнски.
"Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората", посочи тя.
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
© Булфото
Още по темата
/
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Илия Лазаров: Нито Русия, нито Украйна имат интерес от край на войната, на САЩ им трябва алиби
16.12
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Още от категорията
/
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
16:55
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:08
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.