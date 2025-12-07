Теменужка Петкова.
По думите и стана ясно, че в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, след което и Министерският съвет. Очакванията са проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.
По думите по време на брифинга през почивните дни ще се работи по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса.
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2026 година
©
Още по темата
/
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
13:39
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
11:45
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
06.12
Още от категорията
/
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.