Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
©
По-рано министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че социалните разходи и придобивки за хората се запазват.
Минималната работна заплата се покачва и от 1077 лева става 1213 лева - 620,20 евро. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро. За ДОО от 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта.
Още по темата
/
Икономист: Новият дълг се харчи за заплати на раздута администрация, запълване на дупката в пенсионния фонд и друго
05.12
Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
03.12
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
16:48
Делян Добрев: Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите
16:44
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
06.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.