Наглецът на деня: БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака на червено
© Фейсбук
Безскрупулният водач на БМВ реши, че не му се чака на червен сигнал на светофара, за да направи ляв завой и тръгна с мръсна газ по трамвайните релси, изпреварвайки колоната от автомобили.
Всичко това се случва пред погледа на десетина души, чинно чакащи на спирката. Видеото е направено днес. Номерът на колата е СВ 0606 НА. Изводите оставяме за вас, нашите читатели.
Още от категорията
/
Лекар: Имаме пациенти, които злоупотребяват с алкохол, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът
16:41
Експерти: Търговският подход "купи сега, плати по-късно" е нова форма на невидимо задлъжняване
16:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.