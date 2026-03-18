Находки от елинистическата епоха изскочиха при разкопки в двора на училището в Несебър
Разкопките бяха проведени в рамките на месец от екипа на Музей "Старинен Несебър“.
По проект в двора на учлището трябва да се издигне още един корпус.
Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма – рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. Харонов обол, кана, стригила и астрагали.
При проучванията са открити и други сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове. Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и предстои тяхната реставрация.
Археолозите подчертават, че проучванията допринасят за обогатяване на знанието за историята на древния Несебър и за бита на неговите обитатели, като същевременно допринасят за опазването на културното наследство на града.
Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на Музей "Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.
Проведените проучвания показват ангажимента на Община Несебър към опазването на историческото наследство. Едновременно с това общината има и отговорността към модерното развитие на училищната инфраструктура.
Шофьор: Когато магистралата е пълна, избирам да карам с 80-90 км/ч зад камион вместо риска и напрежението
11:45
16% от българчетата нямат втори чифт сезонни обувки, а над 15 на сто не участват в училищни екскурзии заради липса на пари
10:34
Времето се разваля
17.03
Българска лекарка, помогнала в Кочани: Това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда
16.03
Почина Елза Гоева
16.03
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно
16.03
