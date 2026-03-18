Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха открити при археологически проучвания в двора на СУ "Любен Каравелов“ в Несебър, научи Burgas24.bg.

Разкопките бяха проведени в рамките на месец от екипа на Музей "Старинен Несебър“.

По проект в двора на учлището трябва да се издигне още един корпус. 

Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма – рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. Харонов обол, кана, стригила и астрагали.

При проучванията са открити и други сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове. Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и предстои тяхната реставрация.

Археолозите подчертават, че проучванията допринасят за обогатяване на знанието за историята на древния Несебър и за бита на неговите обитатели, като същевременно допринасят за опазването на културното наследство на града.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на Музей "Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.

Проведените проучвания показват ангажимента на Община Несебър към опазването на историческото наследство. Едновременно с това общината има и отговорността към модерното развитие на училищната инфраструктура.