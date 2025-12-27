Най-новият язовир в България вече е готов след десет години строителство
"Луда Яна“ е средно голям язовир за питейни цели с обем около 20 млн. куб. м и стена с височина 50 м. За сравнение, близкият язовир "Студена“ до Перник има обем от около 25 млн. куб. м.
В обхвата на разрешението за ползване влизат язовирната стена и прилежащите ѝ съоръжения, пречиствателната станция за питейни води, помпените станции и водопроводът от пречиствателната станция до резервоар "висока зона“, както и водопроводът до резервоар "ниска зона“ в землището на Панагюрище. Включена е и обслужващата сграда на язовирния район.
Строителството на язовира първоначално бе финансирано по Проекта за развитие на общинската инфраструктура с 56,3 млн. лв. с ДДС – 80% заемни средства от Световната банка и 20% държавно съфинансиране. В последните години ежегодно се отпускат допълнителни средства за довършване на обекта, като в бюджета за 2026 г. са предвидени 10 млн. лв.
Изграждането беше възложено на консорциум "Щрабаг – Станилов“, в който участват австрийската "Щрабаг“ и българската "Станилов“ ЕООД, като по обекта работи и строителната фирма "Джи Пи Груп“. Първоначално строителството трябваше да приключи за 900 дни – около две години и половина, с краен срок март 2019 г., но плановете не бяха реализирани в предвидените срокове.
Съоръжението ще водоснабдява град Панагюрище, както и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски и Елшица, осигурявайки надеждно питейно водоснабдяване за региона.
