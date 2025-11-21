Най-скъпо продадената картина в България вече е факт!
©
Картината "Пейзаж“ от Златю Бояджиев, рисувана с маслени бои върху платно и подписана от автора през 1936 г., когато художникът е едва на 33 години, беше продадена за впечатляващата сума от 81 000 евро.
Така творбата на Бояджиев изпревари досегашния рекордьор – "Ръченица“, вариант на прочутата картина на Иван (Ян Вацлав) Мърквичка, продадена преди около десет години от същата аукционна къща за 75 000 евро.
С този резултат "Пейзаж“ официално се превръща в най-скъпо продадената картина на български търг, а интересът към класическите майстори на българското изобразително изкуство продължава да расте.
Още от категорията
/
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
15:11
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
09:50
"Ние, потребителите": Подписът пред търговец извън офиса или магазина му е като годеж, но правата ви за връщане остават
20.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.