Най-страшните "маски" понякога се крият не в тиквените фенери, а в интернет
Ние от ЕПЦ България напомняме, че не чесънът, а предпазливостта е вашият най-добър щит! Вижте нашите специални съвети за безопасно онлайн пазаруване, за да не попаднете в мрежата на виртуални "призраци“:
– Проверете търговеца!
– Преди да натиснете бутона "Поръчай“, потърсете информация за търговеца – име на фирмата, физически адрес, телефон (в същата държава, където е регистриран), имейл. Ако няма никакви контакти, а само форма за съобщение, това е червен флаг. Проверете и мненията за този продавач в интернет и дали фирмата фигурира в официални регистри. Използвайте инструмента на ЕПЦ за проверка на онлайн търговци - той е лесен за използване и може да ви спести куп главоболия.
– Не вярвайте на оферти, които изглеждат прекалено изгодни!
От нашата практика и хилядите жалби, които получаваме всяка година, установихме, че истинската опасност често се крие зад "невероятни“ промоции:
Не може да купите нов смартфон за 200 лв., ако навсякъде струва над 1000.
Не може да вземете заем, при който трябва да върнете по-малко, отколкото сте получили.
Помислите добре дали да си купите кола втора употреба за хиляди евро, като я видите само на снимка и без оглед.
Внимавайте как плащате!
Използвайте сигурни методи на плащане, като кредитна карта, например. Ако стоката не пристигне, може да направите оспорване на плащането във Вашата банка и така да си върнете платеното.
Не изпращайте пари чрез банков трансфер, паричен превод или криптовалута на непознати търговци.
При възможност, купувайте от търговци, за които сте убедени, че са регистрирани в ЕС - законодателството Ви защитава, а и може да разчитате на мрежата от ЕПЦ.
Следете за сигнали за измама.
Много често уебсайтът е с лош превод или подозрителен домейн (например .xyz вместо .bg или .eu). Снимките с продуктите там изглеждат различно при всяко зареждане на страницата. Или напротив - може да се вземат много лесно от сайтовете за безплатни снимки. Има мнения и съвети на доволни потребители със снимки, но тези снимки са еднакви във всички езикови версии на сайта, макар че хората би трябвало да са различни.
Друг важен сигнал е липсата на информация - най-често няма информация и адрес къде може да върнете стоката, ако не ви допадне.
При съмнение, колкото и да е изгодна офертата, по-добре се откажете и не рискувайте! Дори и да не пострадате финансови, може да се окаже, че стоката не е безопасна и да пострадате дори физически.
Пазете всички имейли, скрийншотове и разписки за плащане. Не позволявайте "дигиталните чудовища“ да ви уплашат - винаги помислете още малко, преди да платите и да поръчате от търговец, който е непознат за вас!
