Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загубил е 1,5 литра кръв
Автор: Лора Димитрова 21:33Коментари (0)209
©
Четирима души на 15 и 19 години са били задържани за нападението на директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров. Това стана ясно от брифинг пред медиите, предаде репортер на "Фокус".

Мирослав Рашков съобщи, че четиримата души са пътували в лек автомобил, който е преминавал с висока скорост в центъра на града. "Директорът на Областната дирекция и негов съсед направили забележка на младежите. На лицата ще им бъде повдигнати обвинения и задържане за 72 часа. Нямат криминални прояви", каза още той.

По информация на МБАЛ Русе пациентът е постъпил в 3:55 часа с политравма и шоково състояние. След проведени изследвания той е бил настанен в интензивното на болницата, решава се, че е необходима спешна оперативна намеса. Тя се предприема, защото шокът е причинен от огромна кръвозагуба. Хирурзи извършват животоспасяващата операция, след като Кожухаров е загубил 1,5 литра. Неговото състояние вече е подобрено.

От болницата заявиха, че пострадалият е кръвна група А+. При желание всеки може да дари кръв.

"Полицаят е лице на държавата на улицата. Към полицай не може да се подхожда по друг начин освен с уважение и изпълнение на решенията, които дава. Комисар Кожухаров е изпълнявал служебния си дълг, както са инструктирани всички полицаи в страната. Опитвал се е да предотврати асоциално и психопатично поведение. Който си позволява да посегне на някой от държавата, ще му се търси най-тежкото наказание, което се прилага по закон". Това коментира на брифинга министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

От Прокуратурата предупредиха, че ще бъдат безкомпромисни към ситуацията. На този етап са образувани две производства срещу лицата - за хулиганство и за нанесена средна телесна повреда по хулигански подбуди. Предвижда се по-тежко наказание от 3 - 10 години затвор.



Още по темата: общо новини по темата: 5
04.09.2025 Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите
04.09.2025 Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
04.09.2025 Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
04.09.2025 Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
04.09.2025 Нападнаха жестоко полицейски шеф






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
21:32 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органит...
21:33 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
19:21 / 04.09.2025
Почина единият от работниците, пострадали при инцидента в завод "...
19:21 / 04.09.2025
Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
17:08 / 04.09.2025
Желязков: Създаде се информационна каша с днешното изслушване за ...
16:38 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "флорин"
12:11 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Военният парад в Пекин-2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Матури 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: