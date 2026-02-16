Намалиха присъдата на убиеца на Евгения
© ФОКУС
Припомняме, че тялото на 33-годишната Евгения беше намерено натъпкано в куфар във водоем в края на 2021 година.
Подсъдими са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.
Съдът оправда частично бащата на Орлин.
