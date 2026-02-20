Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта, съобщава NOVA.Плавателният съд с трима души на борда - 58 годишният капитан Христо Спасов, 25 годишният му син и още един работник, е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.Тази сутрин експерти от Дирекция "Морска администрация“ – Бургас извършиха обследване на морското дъно, за да потвърдят местоположението на риболовния кораб ВН 8112. Данните от приложенията за проследяване на морския трафик показват последните минути на плавателното средство преди изчезването му.На място работят Водолазен катер на Военноморските сили с водолази и подводен дрон за оглед на потъналия кораб, кораб "Поморие“ на Гранична полиция и катер "Спасител 2“ на Морска администрация, който извършва оглед за разливи и състоянието на плавателното средство.Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа или какво е състоянието на кораба. Операцията продължава.Очаквайте подробности!