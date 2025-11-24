Намушкаха младеж пред заведение
По неофициално информация инцидентът е станал пред заведение в столичния квартал тази събота след 22 ч. Пострадалият е бил откаран и настанен в Окръжна болница в София с опасност за живота.
Към момента се издирват извършителите.
