Има намушкан тийнейджър след свадата в Мол София.

Припомняме, че "Фокус" първи съобщи за напрежение в търговския център.

Около 19:20 часа снощи на 3-тия етаж на мола възникна хаос. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите. Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.

"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център. 

Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка. 

От свои източници медията ни научи, че има намушкан тийнейджър, който е бил откаран в болница.

 

 