Намушкаха тийнейджър в столичен мол!
Припомняме, че "Фокус" първи съобщи за напрежение в търговския център.
Около 19:20 часа снощи на 3-тия етаж на мола възникна хаос. Чуваха се крясъци и деца започнаха да тичат по ескалаторите. Първоначално посетителите и служителите на мола си помислиха, че става въпрос за шега, но минути по-късно момче започна да предупреждава, че е станал голям бой.
"Не се качвайте горе!", крещеше момчето и побърза да излезе от търговския център.
Малко по-късно на място пристигна екип на полицията, а след това и линейка.
От свои източници медията ни научи, че има намушкан тийнейджър, който е бил откаран в болница.
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
19.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
